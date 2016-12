PALAVRA DO PRESIDENTE

Instituto de Engenharia comemora centenário

O Instituto de Engenharia comemora em 13 de outubro, 100 anos de existência, promovendo a engenharia em benefício do desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade. É uma trajetória fantástica para um ideal e uma associação de alguns diplomados em 1916, em uma carreira que, até então, era muito pouco conhecida e valorizada. Naqueles primórdios, os raros empregos estavam nas ferrovias em construção e em poucas edificações lideradas por pessoas que tiveram convivência com as civilizações mais adiantadas, como a europeia. E hoje, em 2016, após uma caminhada inteiramente voltada ao desenvolvimento e progresso de nosso país e da engenharia, tenho a honra presidir esta Casa durante a comemoração do seu centenário.

Pensando nos próximos 100 anos, estamos tomando algumas atitudes, como o desenvolvimento em parceria com outras entidades de classe, do projeto “Rota para o Futuro - Plano Nacional de Ocupação do Território Brasileiro pela Ferrovia, associada ao Agronegócio”. Esse é hoje o nosso principal trabalho e inúmeras são as razões para justificar este empreendimento. Mas basta examinarmos o enorme dinamismo da produção agropecuária, seu potencial crescimento e a carência mundial por alimentos para avaliarmos todo o impacto possível.

O Plano deverá ter como pilar básico um conjunto de investimentos em infraestrutura, logística, ferrovias e integração com outros modais, com algumas prioridades como a plena operação da Ferrovia Norte-Sul a partir de Anápolis para o Norte; três ferrovias transversais; um trecho final da Rodovia Norte-Sul; uma rede logística de alimentação; investimentos em portos e instalações de apoio às operações portuárias e plataformas logísticas.

O desenvolvimento regional deverá ser sustentado pela implantação de atividades industriais, comerciais e de serviços de cadeia produtiva, tanto a montante como a jusante, com a criação de parques industriais; parques tecnológicos e centros de armazenamento, comercialização e distribuição.

Com essas ações voltadas para os próximos 100 anos o Instituto de Engenharia busca a inserção da engenharia na quarta revolução industrial, assim como nas subsequentes, num mundo em constante transformação. A meta agora é a engenharia 4.0.

Além disso, estamos trabalhando para implantar o e-engenheiro que consiste na associação dos profissionais à nossa entidade por meio da internet. Os usuários terão acesso ao conteúdo do nosso site, mediante um login e uma senha.

Depois de estabelecer o e-engenheiro, vamos criar a Plataforma do Conhecimento, que tem por objetivo ser um acervo digital de conteúdos ligados à engenharia, facilmente disponível. Para que isso seja possível, nós estamos preparando a digitalização de todos os materiais que possuímos em nosso acervo, para disponibilizar nessa Plataforma.

Também iremos buscar parcerias com outras instituições que possam disponibilizar material relevante para o nosso acervo, assim como órgãos públicos, instituições de pesquisa, universidades, entre outros.

Temos em nossas instalações o Engenho Maker que possui um ambiente de trabalho compartilhado–coworking– e onde funciona o Espaço Maker. Essa iniciativa oferece aos associados do Instituto de Engenharia, bem como ao público em geral, acesso a ferramentas específicas, tais como, impressora 3D, Router CNC (fresadora controlada por computador), cortadora a laser, torno e fresa, entre outras. Dessa forma, o Espaço Maker proporciona a troca de conhecimento, o compartilhamento de materiais e de ideias, além, da possibilidade do usuário criar os seus próprios produtos.

De um modo geral, apesar da enorme dificuldade que nosso país atravessa, o Instituto de Engenharia procura manter-se atualizado e acompanhando a evolução global, a integração e a era digital. É a forma que no momento nos aparece como adequada para os próximos 100 anos.