“Em defesa de bons projetos e de dinheiro mais barato para obras de infraestrutura.”

Clodoaldo Pelissioni - Secretário paulista de Transportes Metropolitanos

Na visão do secretário paulista de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, tanto no caso das metrópoles como de outras cidades, é preciso não apenas pensar na construção de novas obras, mas também imaginar uma integração urbana completa, ou seja, um planejamento que inclua até os pedestres nos projetos. Para ele, seria preciso pensar no pacote inteiro e também pressionar mais pela redução do custo do dinheiro. Ele acha que mesmo com a taxa básica de juros tendo caído abaixo dos 10% ao ano, financiar projetos ainda resulta muito caro.