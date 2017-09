ENTREVISTA



“Próxima parada: concessão da operação de duas linhas”

Paulo de Magalhães Bento Gonçalves - Presidente da CPTM

Segundo Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, presidente da CPTM, a história da companhia é bastante peculiar, pois apesar de ser uma empresa jovem – que este ano está completando 25 anos de sua criação –, carrega uma herança centenária, oriunda de suas empresas formadoras. Do lado federal, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) remonta de ferrovias como a São Paulo Railway, criada em 1867, e da Central do Brasil, surgida em 1875. No braço estadual, a Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), criada em 1971, foi formada por antigas ferrovias como o Sorocabana, de 1870, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, de 1864, e suas contemporâneas Mogiana, Estrada de Ferro Araraquara e a Estrada de Ferro São Paulo-Minas.