ENGENHARIA ESPECIAL: Metrô de São Paulo abre novos caminhos

O grande salto da Linha 5-Lilás



Com conclusão marcada para o fim do ano, a extensão da Linha 5-Lilás liga o Largo Treze, no bairro de Santo Amaro, na zona sul, à Chácara Klabin (bairro nobre do distrito da Vila Mariana, localizado na zona centro-sul da cidade) e se integrará com a Linha 1-Azul, na Estação Santa Cruz, com a Linha 2-Verde na Estação Chácara Klabin e também com a futura Linha 17-Ouro na Estação Campo Belo. Após a conclusão das obras, a linha passará a funcionar de Capão Redondo à Chácara Klabin, com 20 quilômetros de extensão e 17 estações. A linha completa tem previsão de demanda diária de 855 000 passageiros. A primeira das 11 estações do prolongamento, a Adolfo Pinheiro, está em operação desde agosto de 2014.