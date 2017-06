ENTREVISTA



“Retomar as 5 mil obras de infraestrutura paradas: primeiro passo da recuperação”

Murilo Celso de Campos Pinheiro - Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP)

O engenheiro eletricista Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (SEESP) – fundado em 1934 –, ressalta que a defesa que o movimento “Engenharia Unida” lidera pela retomada da execução das 5 000 obras federais de infraestrutura que estão paralisadas leva em conta também que no meio desse pacote impressionante é muito natural que existam muitos empreendimentos de menor porte. Perguntamos a ele se, tendo em vista a situação difícil que as grandes empreiteiras enfrentam pelos desdobramentos da Lava Jato, estariam disponíveis no mercado pequenas e médias construtoras para tocar as obras paradas.