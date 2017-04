ENGENHARIA ESPECIAL: AGROLOGÍSTICA

Rota para o futuro: Desenvolvimento Nacional pela Agrologística



O foco principal da matéria de capa desta edição é o Programa de Ocupação do Território Nacional pela Ferrovia em associação com o Agronegócio, elaborado pelo Instituto de Engenharia com base no trabalho realizado por um think tank formado por especialistas de várias áreas de conhecimento. O trabalho aponta que o sistema agroprodutor do Matopibamigo (Maranhão, Tocantins, Piauí, Oeste da Bahia, Norte de Minas e Leste de Goiás) é atualmente o mais promissor polo produtor de grãos do país e propõe total prioridade ao desenvolvimento da área de influência da Ferrovia Norte-Sul/ Tramo Norte, estabelecida como o eixo estrutural. De seu lado, os especialistas em transporte ferroviário alertam para a necessidade de se estabelecerem políticas e ações que priorizem os trilhos na matriz de transportes brasileira, uma vez que no país imperam as rodovias, com implicações negativas de vários tipos. Ou seja, a reduzida participação das ferrovias na matriz traz um grande prejuízo à economia brasileira.

Se o Brasil alcançasse um maior equilíbrio em sua matriz de transportes o país poderia ser colocado em um novo patamar de desenvolvimentos.