ENTREVISTA



“O avanço ferroviário que o país precisa”

Jean Carlos Pejo - Diretor do Idestra e secretário geral da Alaf Brasil

Para o diretor do Idestra e secretário geral da Alaf Brasil, Jean Carlos Pejo, os novos empreendimentos ferroviários que vierem a acontecer no Brasil deveriam estar especialmente associados à expansão do agronegócio na fronteira agrícola e ao planejamento logístico necessário para tornar esse desenvolvimento bem-sucedido. Pelos seus cálculos, a ocupação do território nacional pela ferrovia estaria destinada a gerar como subproduto a criação de cidades inteligentes. Especialista respeitado em assuntos ferroviários, Pejo sustenta que o país precisa ser mais competitivo. Afinal o Brasil gasta 20% do seu PIB com distribuição de produtos como soja, extração mineral e outros, enquanto a Alemanha e o Japão gastam 13% e os Estados Unidos apenas 12%.