ENGENHARIA ESPECIAL 100 ANOS

Cem anos na linha de frente da engenharia



Fundado em 1916, o Instituto de Engenharia (IE) tem uma rica história de inteligência e engenhosidade para contar. O Instituto nasceu num desses momentos históricos – entre 1910 e 1919 – pródigos em gestar grandes acontecimentos. Os primeiros anos do século passado já haviam visto surgir o automóvel, o telefone, o avião, o submarino e o cinema. E por trás do engenho e arte das teorias e máquinas estava um tipo especial de participação humana, a dos engenheiros das mais diversas especializações. Se o cenário externo era de impasse (devido à violência até então sem precedentes da Primeira Guerra Mundial), após uma virada de século eufórica com a consolidação do motor de combustão interna, do dínamo, da eletricidade

no lugar do carvão e do aproveitamento do aço, no Brasil festejava-se um boom muito especial: o das obras públicas, vinculado a uma efervescente dança industrializante originada dos investimentos permitidos com o desenvolvimento das lavouras cafeeiras, propiciadoras de poupança.